STREAMING

Spotify apresenta instabilidade e fica fora do ar para usuários

Problema afeta versões web e mobile; empresa confirma falha e diz estar investigando

O serviço de streaming Spotify enfrentou instabilidades nesta quarta-feira (16), com relatos de usuários em diferentes plataformas. De acordo com registros no Downdetector, site que monitora quedas de serviços online, os problemas começaram por volta das 10h e acumularam mais de 3 mil notificações. Entre as principais reclamações estão "Spotify não toca", "Spotify não carrega música" e "Spotify com problema". >