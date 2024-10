ARTES VISUAIS

SSA Mapping, no Mercado Modelo, terá programação infantil

Evento gratuito terá passeio pelo Comércio no Dia das Crianças. Lazzo e Agdavi do Jêje se apresentam no final de semana

Roberto Midlej

Publicado em 8 de outubro de 2024 às 09:08

Simulação das projeções que serão realizadas Crédito: Tanto Cria/divulgação

A Igreja do Nosso Senhor do Bonfim, o Palácio do Rio Branco e o Solar da Quinta do Tanque já tiveram suas fachadas embelezadas pelas projeções do SSA Mapping. Agora, é a vez do Mercado Modelo sediar a quinta edição do evento, que acontece nos próximos sábado e domingo, com algumas novidades, incluindo opções para a garotada, em referência ao Dia da Criança, festejado neste sábado. Há também cursos e palestras, que já começam nesta terça-feira (8). Toda a programação é gratuita.

Haverá ainda shows no final de semana, com os encontros da orquestra de berimbaus de mulheres Igbadu com VJs Vic Zacconi e Maribê. Também se apresentam a banda Aguidavi do Jêje com yow! e o cantor Lazzo Matumbi com VJ Kelly Pires.

Mas não é apenas o Mercado Modelo que terá sua fachada coberta por videomapping. Construções e obras de arte naquele entorno, como o Elevador Lacerda e o Monumento à Cidade do Salvador (criação de Mário Cravo Júnior) também serão iluminados por projeções. “Neste ano, ampliamos a programação, expandindo nossa ocupação da fachada para toda a praça, incluindo novas experiências interativas e imersivas com instalações de arte e tecnologia. Também criamos um ciclo formativo mais completo, com mentorias, debates, palestras, oficinas e rolés para todas as idades, de modo a qualificar, cada vez mais, a classe artística local”, diz Lívia Cunha, diretora criativa do SSA Mapping.

Lazzo canta no domingo Crédito: divulgação

Para a garotada, o sábado reserva o Rolezinho - Prosas da Baía, indicado para quem tem entre 11 e 17 anos. Será um passeio pelo Comércio, finalizado na Casa das Histórias de Salvador, conduzido pela pesquisadora e fotógrafa Gal Meirelles (BA) e orientado por textos da literatura baiana, com autores como João Ubaldo Ribeiro, Damário Dacruz, Caetano Veloso, Jorge Amado, Kátia Borges, Deisiane Barbosa, Cuíca de Santo Amaro, Minelvino Francisco Silva.

No segundo dia, a historiadora Naiara Natividade (BA) apresenta Retratos da Bahia – História e Desenvolvimento da Região do Comércio, propondo um mergulho nas memórias vivas do bairro. Também para o público infantojuvenil, haverá um espaço para brincadeiras, incluindo pintura facial e pula-pula.

E, claro, terá videomapping especial para esse público: a obra infantil Acaso Surreal 2, de Kelly Pires (SP), que será projetada no chão, em frente ao Mercado Modelo, será interativa e vai permitir que as crianças brinquem com as imagens. Também terá perna de pau com bolha de sabão gigante de Bia Gigante, do Rio de Janeiro.

Parcerias

Desde o ano passado, a produção do SSA Mapping tem estimulado a colaboração entre artistas visuais e os VJs que criam as projeções. “Nós chamamos o VJ e também um artista visual que não domina a técnica para colaborar. Aí, nasce uma obra em dupla. Isso acontece porque o nicho do mapping é ainda um pouco fechado. Além de ser pequeno, é masculino, branco e sudestino”, argumenta Lívia.

Segundo a diretora criativa, o SSA Mapping tem estimulado todo ano na formação de novos VJs. Tanto que há artistas que foram formados nas oficinas em outros anos e agora são contratados para trabalhar na produção do festival, como é o caso de Rodrigo Carvalho, de Serrinha, interior da Bahia. Ele vai atuar na comunicação do evento e, como artista, já participou em duas ocasiões.

As oficinas desta edição já estão com inscrição esgotada, mas ainda há eventos abertos ao público, com entrada livre. Hoje, o VJ Spetto, uma referência entre os criadores de mapping no país, fará a palestra Transprojetando o Mundo: Quero Ser VJ, às 14h30, no Auditório Makota Valdina (Rua Portugal, 2, Comércio). Essa é um boa oportunidade para quem quer começar no videomapping, porque Spetto vai falar para iniciantes. Na sexta-feira (11), no mesmo local, a partir das 15h, acontece mais uma atividade aberta, que é um debate sobre música e imagem, também com Spetto.

Os shows, que estão na programação batizada Música-Imagem, vão acontecer sábado e domingo, a partir de 21h. No sábado, apresentam-se Aguidavi do Jêje com yow! e no domingo, Lazzo Matumbi com VJ Kelly Pires. Livia explica como ocorre o processo de criação desses espetáculos: “Muitas vezes, o artista pensa o show e o VJ cria as imagens para a apresentação. Mas agora fazemos diferente: cantores e VJs estão em contato há dois meses, pensando simultaneamente na parte musical e visual, para que haja uma sintonia entre esses elementos. O visual pensa na música e vice-versa”.

SSA Mappping. No Mercado Modelo e entorno. Sábado (12) e domingo (13), a partir das 16h. Shows a partir das 21h nos dois dias. Grátis.