Stalker é preso em frente a casa de Drew Barrymore após assustar atriz em evento em NY

O stalker que assustou Drew Barrymore em um evento em Nova York, no início desta semana, foi preso nesta quarta-feira, 23. Chad Michael estava em frente a casa da atriz, em Long Island, quando precisou ser detido.



Segundo o site New York Post, o homem teria procurado a artista de porta em porta, no bairro de Southampton. Porém, de acordo com a publicação, Drew não estava na casa no momento.