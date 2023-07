Stenio Garcia é internado com infecção generalizada no Rio

O ator Stenio Garcia, de 91 anos, foi internado neste sábado (1°), em um hospital na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, com o quadro de septicemia aguda, uma infecção generalizada no sangue causada por bactéria.



Segundo o site Extra, o artista chegou a unidade de saúde sentindo fortes dores no quadril e nas pernas, mas estava respirando normalmente e consciente.



O famoso fez uma bateria de exames, e aproveitou para realizar tomografias do crânio, do abdômen e do pulmão, além de testes laboratoriais completos.