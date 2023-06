Aos 91 anos, Stenio Garcia mostra resultado de harmonização ao vivo na TV e choca web

O ator Stênio Garcia passou por uma 'revolução' no visual. Ele aceitou o desafio do programa "Fofocalizando", do SBT, e fez uma harmonização, cujo resultado foi divulgado ao vivo nesta terça-feira (13). A mudança foi tanta que o artista, os apresentadores e, claro, a web ficaram chocados.



Antes de revelar o resultado, Stênio deu uma entrevista onde contou que a aparência dele foi um dos motivos para sua saída da TV Globo, onde estava há 47 anos. A emissora carioca teria afirmado que ele teria passado por uma cirurgia plástica mal sucedida, e que teria lhe deixado com o rosto “deformado”.