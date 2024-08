BRASIL

STJ tranca ação penal contra o médico Renato Kalil por violência obstétrica no parto de Shantal

A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) trancou a ação penal contra o médico Renato Kalil por lesão corporal e violência psicológica no parto da influenciadora Shantal Verdelho, em setembro de 2021.

A ministra Daniela Teixeira, única mulher no colegiado, afirmou que "entende a tristeza e frustração" da influenciadora por não ter conseguido dar à luz por meio de um parto humanizado, mas também defendeu o médico.

"Aqui estamos em uma sala criminal. E a decisão de como proceder na sala de parto, em uma sala de cirurgia, em um box de emergência ou em uma UTI é exclusiva do médico", disse.

O caso veio a público depois que vídeos do parto passaram a circular nas redes sociais. As imagens mostram o médico chamando Shantal de "viadinha" e cobrando: "faz força, porra", "teimosa, ela não quer 'episio'" e "o útero dela é ruim".

COM A PALAVRA, A DEFESA DE RENATO KALIL

"Em decisão técnica e comprometida com o respeito aos limites legais, o STJ compreendeu que o médico cumpriu com seu dever profissional ao determinar os procedimentos médicos que deveriam ser realizados no evento controvertido.