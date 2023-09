Sucesso na web, humorista Davi Mateus passa por transição de gênero: 'Nunca me vi no corpo de menino'

A influencer e humorista Davi Mateus anunciou aos seus seis milhões de seguidores na segunda-feira (11) que fará transição de gênero. Agora mulher trans, ela já responde pelo nome de Apoline. Em um desabafo emocionado, a influenciadora revelou que nunca se viu no corpo de um menino e que lhe faltava coragem, apoio e dinheiro para iniciar o processo.



"Depois dessa notícia talvez as pessoas vão me amar ou me odiar, mas precisam saber dessa notícia. Eu estou em um processo de transição para me tornar uma mulher trans. Eu nunca me vi no corpo de menino, tinha muita vontade, me faltava coragem, apoio e me faltava o dinheiro para fazer algumas cirurgias. Mas, principalmente, a coragem de enfrentar todo mundo", contou.