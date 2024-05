Susana Vieira revela diagnóstico de doença incurável: 'Estou em paz'

A atriz Susana Vieira, 81 anos, revelou no domingo (19), em entrevista ao Fantástico, que tem uma doença incurável, mas que “está em paz”. A artista contou que tem Leucemia Linfocítica Crônica.

“Não tem cura e não adianta fazer transplante de medula. E eu tenho outra doença de sangue, que chama anemia hemolítica autoimune. É óbvio que com a medida que você vai ficando com mais idade, você fica preocupada. Então essa doença, parece que foi Deus, me deixou em paz. Eu estou em paz. Estão em remissão”, explicou.