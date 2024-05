'É DIFERENTE DOS IGUAIS'

Tarcísio do Acordeon lança projeto com roda de forró e piseiro em Salvador

Cantor vai estrear no dia 17 de agosto, no Centro de Convenções

Publicado em 29 de maio de 2024 às 12:46

O cantor Tarcísio do Acordeon escolheu Salvador para apresentar seu novo projeto: "No Rolê com Tarcísio". O evento, que foi realizado nesta terça-feira (28), contou com a presença do cantor.

O 'No Rolê' já tem passagem confirmada por três cidades do Nordeste: Salvador, Recife e Aracaju. O projeto pretende se expandir para todos os estados brasileiros, oferecendo uma experiência única com momentos de sanfona, roda de forró, piseiro e várias outras surpresas.

A estreia do evento, na capital baiana, acontecerá no dia 17 de agosto e será realizada no Centro de Convenções de Salvador. Em junho, Tarcísio fará uma série de aproximadamente 40 shows pelo Nordeste, aquecendo o público para o início oficial do "No Rolê".