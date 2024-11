PARABÉNS

Tatá Werneck se declara a Rafa Vitti em aniversário: ‘Um solzinho que ilumina todos os lugares’

A apresentadora e atriz Tatá Wenerck fez uma declaração ao marido, Rafa Vitti, neste sábado (2) pelo seu aniversário de 29 anos. Como sempre, Tatá usou do bom humor para desejar os parabéns a Rafa.

Ela também compartilhou fotos e vídeos ao lado dele e da filha, Clara Maria. No texto, Tatá fez uma lista de resoluções que deseja para o marido.

“1. continue acordando com essa cara amassada capa da vogue. Como minha família não tem essa genética da beleza a olho nu, eu fico boba quando vejo gente acordando tão bonita. 2. Que você continue mostrando cada vez mais seu talento. Você é um solzinho que ilumina todos os lugares. Apesar de tomar posse dos meus sabonetes líquidos”, começou.

No final do texto, ela agradeceu pelos anos juntos. “TE AMO. Sou sua fã. Obrigada pela nossa caminhada juntos. Suas pernas são longas e as minhas pequenas e rápidas. E a vida deu um jeito lindo de encontrar esse compasso”, escreveu.