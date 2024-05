PARTICIPAÇÃO ESPECIAL

Taylor Swift em 'Deadpool 3’? Ator fala sobre boatos com cantora

Ryan Reynolds, intérprete de Deadpool nos cinemas, não negou a participação da cantora Taylor Swift em "Deadpool & Wolverine"

Rede Nordeste, O Povo

Publicado em 20 de maio de 2024 às 21:01

Ryan Reynolds não negou a participação da cantora Taylor Swift em "Deadpool & Wolverine" Crédito: Reprodução/Marvel Studios

Os fãs de “Deadpool” podem aguardar mais surpresas até o lançamento do novo filme do anti-herói. Após a confirmação da participação de Elektra e Wolverine, personagens conhecidos pelo público, boatos de novos nomes no filme vem surgindo com frequência.

O rumor mais recente foi a participação de Taylor Swift no filme protagonizado por Ryan Reynolds. Casado com uma das amigas da cantora, a também atriz Blake Lively, o ator afirmou que não irá “mentir, mas omitir”, sobre a presença de Swift no longa-metragem.

Em entrevista ao canal do Youtube Fandango, publicada nesta segunda-feira, 20, Ryan não chegou a negar a adição de nomes famosos no elenco de “Deadpool & Wolverine”.

“Filmes como esse têm tanta especulação, falam sobre tantas possibilidades. Eu vi alguém dizer que Elvis estaria no filme. É isso que eu mais gosto no filme e no que o cerca”, brincou.

O terceiro filme do anti-herói da Marvel conta com Hugh Jackman no papel de Wolverine, que compartilha o título da produção cinematográfica; Jennifer Garner, como Elektra; além de Morena Baccarin, retornando como a mutante Vanessa Carlysle.

Além desses personagens, um boato sobre a aparição de Hulk também ganhou destaque na última semana. A chance do Bruce Banner da Fox, interpretado por Eric Bana em 2003, surgir em “Deadpool & Wolverine”, no entanto, foi negada pelo próprio ator.

“Eu não consigo ver isso acontecendo”, disse Eric em entrevista ao site Screen Rant no início do mês de maio.