CASACOR

Temporada de mostras de decoração chega à reta final em Salvador nos próximos dias

As mostras de decoração CASACOR Bahia e Casas Conceito, que este ano aconteceram simultaneamente, no Bahia Othon Palace e no Palacete Tira Chapéu, respectivamente, estão chegando ao fim desta temporada. Ao longo de quase dois meses, as duas exposições atraíram visitantes de todo o estado interessados em conhecer as novidades e as tendências dos segmentos de arquitetura, decoração e design.