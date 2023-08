Terra e Paixão: Antônio descobre que Agatha tem um terceiro filho

Agatha (Eliane Giardini). Crédito: Manoella Mello/TV Globo

Walcyr Carrasco e Thelma Guedes preparam mais uma reviravolta para “Terra e paixão”. Um terceiro filho de Agatha (Eliane Giardini), o que ela teve com o médico com quem se envolveu após se fingir de morta, surgirá na novela. Um ator já está cotado, mas o nome ainda não foi revelado.



A existência do rapaz será revelada nos próximos capítulos, depois que Irene (Gloria Pires) conseguir um dossiê sobre a vida da rival. Ao saber dos fatos do passado da ex, Antônio (Tony Ramos) irá tirar satisfações com ela.

Agatha, então, confirmará que teve um terceiro filho, mas afirmará não ter contato com o rapaz, já que ele foi morar na Europa ainda criança. O fazendeiro questionará se ela nunca mais falou com ele:

“Não. Nunca mais falei com ele. O rapaz não quer saber de mim, me odeia, porque acredita que sou a culpada pela morte do pai.”

Veja o resumo dos próximos capítulos de Terra e Paixão:

Quarta-feira (30/8) - Antônio discute com Irene e avisa à mulher que não permitirá que alguém faça mal a Agatha. Jussara repara o interesse de Agatha pelo dinheiro e alerta a filha para tomar cuidado. Irene diz a Marino que paga qualquer preço para tirar o nome dela do caso do sequestro de Agatha. Marino diz a Lucinda que é melhor eles se afastarem. Antônio pede a Silvério para se encarregar de sempre depositar uma mesada para Agatha. Irene pede a Luigi que seja jurado do desfile de Graça. Silvério leva Andrade para participar de um grupo de terapia. Caio fica surpreso quando Aline pergunta de quem é a peça íntima que estava no sofá do namorado.

Quinta-feira (31/8) - Aline fica furiosa com Caio. Tadeu concorda em dar dinheiro a Suzy para descobrir a identidade da Rainha Delícia. Aline avisa a Graça que não cairá em seus golpes, afirmando que acredita em Caio. Aline acusa Graça de fingir que passa mal. Caio promete não esconder mais nada de Aline. Agatha deixa escapar um sorriso quando Angelina lhe conta que Antônio brigou com Irene por causa da amiga. Menah deixa Jonatas feliz por se abrir com o irmão e revelar seus sentimentos. Caio encontra o amuleto que recebeu quando menino depois de um sonho. Caio diz a Aline que o maior mal que ele pode ter na vida é ficar sem ela.

Sexta-feira (1/9) - Caio diz a Aline que o amuleto protegerá o amor do casal. Silvério abre uma conta no banco para Agatha, a pedido de Antônio. Agatha se vangloria por ter Antônio em suas mãos. Silvério fica preocupado ao perceber que Antônio gosta de Agatha. Irene orienta Miguel a deixar Aline acreditar que tem indícios de diamante na terra dela. Gentil oferece dinheiro para Agatha. Ademir permite que Flor participe do desfile de Graça. Petra fica chocada ao ver Irene com Vinícius. Caio sente ciúmes ao ver Jonatas trabalhando com Aline.