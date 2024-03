RESPIRAR NOVOS ARES

Thais Carla compartilha viagem para Maldivas e comemora vitória

A influenciadora Thais Carla apareceu com o marido, Israel Reis, em uma viagem paradisíaca: em Maldivas. Os registros das férias foram compartilhados nas redes sociais da dançarina.

Eles chegaram na quarta-feira (20) no país, mas para chegar na ilha no meio do nada, foi necessário pegar um avião, que fez um pouso na água.