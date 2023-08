Thais Carla fica chateada após comparações com Jojo: 'Querem criar rivalidade'

A influencer Thais Carla revelou descontentamento com as constantes comparações e "tentativas de rivalidade" com Jojo Todynho criadas por internautas. Em aparição no Instagram nesta terça-feira (22), a ativista comentou o assunto.



"Fiquei super chateada, fazia tempo que não ficava assim chateada. As páginas querendo criar rivalidade entre mim e Jojo. A Jojo tem a vida dela, eu admiro muito ela e qualquer decisão que ela tomar na vida dela é somente dela. Por que a vida é de quem? Dela", disse Thais Carla.