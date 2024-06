PAIXÃO PELA BAHIA

Thiaguinho 'bate perna' no Pelourinho e canta em barzinho de Salvador; confira

O artista publicou fotos e vídeos no Instagram mostrando sua vida noturna na cidade baiana, posando para o Pelourinho. Em seguida, a gravação mostra o cantor em um barzinho no bairro do Rio Vermelho, curtindo com amigos e com o radialista Dinho Jr.