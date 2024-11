FAMOSOS

Tiago Leifert rebate críticas de Bruno Gagliasso: 'Cancelador-geral da República'

Em live no YouTube, o apresentador afirmou que o ator ataca outras personalidades para ganhar engajamento

A crítica de Tiago Leifert sobre a ausência de Vini Jr na cerimônia de entrega da Bola de Ouro continua gerando polêmicas. Após Bruno Gagliasso alfinetar o apresentador com um “calado é um poeta”, Tiago usou o seu canal do YouTube nesta terça-feira (05) para rebater, chamando o ator de 'Cancelador-geral da República'.

Na live, Tiago revelou que convidou Gagliasso para participar do seu programa para debaterem cara a cara, mas o ator não compareceu. O apresentador também afirmou que as críticas de Gagliasso foram feitas apenas para gerar engajamento e ganhos financeiros.

"Existe um ganho econômico que não pode ser ignorado. Uma [Sara Zarâ] veio aqui e depois fez a propaganda da Coca-Cola, do podcast e do boné. Vamos observar daqui para frente se todas as vezes que o senhor Bruno Gagliasso - que 'pipocou' e não aceitou o convite de vir aqui - for cancelar alguém, for assumir esse papel de 'cancelador geral da República' e começa a apontar o dedo para alguém, se ele também está, nesta mesma semana, promovendo uma nova série ou filme ou se foi só coincidência", ironizou Leifert, fazendo uma referência a estreia da série Os Quatro da Candelária (Netflix), onde Gagliasso é um dos personagens principais.