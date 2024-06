TikToker recebe ameaças de morte após doc da Netflix e culpa a família: 'Isso machuca'

Segundo ela, os pais não teriam aceitado bem que ela aderiu a uma igreja, alegando que se tratava de um culto, o que ela nega. "Não sei como minha família pensou que pudesse ser bom para o nosso relacionamento participar desse documentário", disse Miranda. "Tenho me reunido com eles nos últimos dois anos para fazer as pazes, seguir em frente e resolver as coisas como uma família. Este documentário criou mais um desafio entre nós enquanto trabalho para superar esse ataque público", disse.