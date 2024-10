CINEMA

Tim Burton revela que as redes sociais o deixam deprimido: 'Tento evitar'

Tim Burton surpreendeu os fãs ao revelar que não acessa as redes sociais com frequência, explicando que o ato faz com que ele fique "bastante deprimido". O cineasta se definiu como "tecnófobo", alguém com aversão ao uso de tecnologias.