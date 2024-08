MÚSICA

Tocamos 13 anos com a Legião Urbana e estamos em juízo há 26, diz Dado Villa-Lobos

O músico Dado Villa-Lobos voltou a falar sobre uso do nome Legião Urbana durante participação no Conversa com Bial na quarta-feira, 7, com Marcelo Bonfá e André Frateschi. O apresentador relembrou que STJ abrandou a lei de propriedade de marca e Dado e Bonfá hoje podem se apresentar com o nome Legião Urbana - a marca pertence ao herdeiro de Renato Russo, Giuliano Manfredini. Apesar disso, os músicos optaram por assinar a turnê atual, As V Estações, com seus respectivos nomes.