Tony Bennett, voz emblemática da música pop ao jazz, morre aos 96 anos

O cantor Tony Bennett morreu nesta sexta-feira, 21, aos 96 anos, nos EUA. O intérprete atemporal cuja devoção às canções clássicas americanas e habilidade para criar novos paradigmas em músicas como “I left my heart in San Francisco” teve uma carreira de décadas que lhe trouxe admiradores desde Frank Sinatra a Lady Gaga. Ele faria aniversário em apenas duas semanas. A publicitária Sylvia Weiner confirmou a morte de Bennett à Associated Press, dizendo que ele morreu na cidade natal, Nova Yorque. Não houve uma causa específica, mas Bennett foi diagnosticado com a doença de Alzheimer em 2016.

“Gosto de entreter o público, fazendo-o esquecer os problemas”, disse ele à The Associated Press em 2006. “Acho que as pessoas (...) se sentem tocadas quando ouvem algo sincero e honesto e talvez com um pouco de senso de humor. (...) Gosto de fazer com que as pessoas se sintam bem quando me apresento.”