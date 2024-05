RECUPERAÇÃO

Tony Ramos recebe alta do CTI após cirurgias no cérebro

Ator foi internado no último dia 16

Alô Alô Bahia

Publicado em 22 de maio de 2024 às 16:23

O ator Tony Ramos, de 75 anos, passou por uma drenagem de hematoma subdural Crédito: Reprodução/TV Globo

O ator Tony Ramos recebeu alta do Centro de Terapia Intensiva nesta quarta-feira (22). O artista está internado no Hospital Samaritano Botafogo, no Rio de Janeiro, após sentir um mal-estar e ser submetido a duas cirurgias no cérebro, em decorrência de um hematoma subdural e de distúrbios de coagulação que resultaram na formação de novos hematomas intracranianos. Ele seguirá em observação na unidade de saúde.

De acordo com informações divulgadas pela assessoria do hospital, Tony Ramos “continua em evolução no quadro clínico e segue em plena recuperação”. O comunicado reforça ainda que ele “está lúcido e seu estado de saúde é estável“.