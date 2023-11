Tradicional bloco do Carmo ganha feijoada com Jau e Filhos de Jorge

Tradicional no Carnaval de Salvador desde o ano 2000, o bloco Gravata Doida, que circula pelas ruas do Santo Antônio Além do Carmo, vai ganhar uma feijoada, no próximo dia 26 de novembro, com shows de Jau, Filhos de Jorge, Só Quando Der e o DJ Papau, no próprio bairro, mais especificamente na Chácara Baluarte, a partir das 12h.



O evento contará com buffet livre de feijoada das 14h às 16h e Lounge Vip, assinado pela colunista Alexandra Isensee, com buffet livre de feijoada e open bar de bebidas como água, refrigerante e cerveja, das 13h às 16h. Os ingressos - R$ 140 e R$ 180 - estão à venda na Ticketmaker e no Sympla.