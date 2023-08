Trisal deixa periferia para morar em mansão após sucesso nas redes

As vidas de João Victor, Ítalo Silva e Lary Ingrid sofreram uma mudança drástica nos últimos meses. Os três, que formam um trisal, moravam no Conjunto Palmeiras até abril deste ano, quando ficaram famosos pelas redes sociais, falando sobre a vida a três.



Após o sucesso, eles viram o número de seguidores nas redes sociais crescer e, com isso, aproveitaram para faturar com as plataformas digitais.