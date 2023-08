Tuca, Thiago Arancam, Padre Antonio Maria e Waldonys fazem show em homenagem a Santa Dulce

Padre Antônio Maria, Waldonys, Tuca Fernandes e Thiago Arancam fazem shows gratuitos. Crédito: divulgação

Desta quinta (10) a domingo (13), a Praça Irmã Dulce (Largo de Roma) será palco de uma série de apresentações musicais em homenagem à primeira santa brasileira. A festa dedicada a Santa Dulce dos Pobres contará esta semana com shows de Tuca Fernandes, Thiago Arancam, Padre Antonio Maria e do sanfoneiro Waldonys. A grade com apresentações de diferentes estilos musicais terá também, entre seus destaques, um concerto da Orquestra de Câmara de Salvador e Coral Ecumênico da Bahia.

A agenda festiva em honra ao Anjo Bom do Brasil é totalmente gratuita e será aberta pelo cantor e compositor Tuca Fernandes, que há quatro anos recebeu o título de Embaixador de Santa Dulce. Ele sobe ao palco da Praça Irmã Dulce na próxima quinta-feira (10), às 19h30. Na sexta-feira (11), também às 19h30, será a vez do tenor Thiago Arancam soltar a voz. O cantor lírico já se apresentou em mais de 40 países arrebatando plateias nos principais teatros do mundo.

Na noite de sábado (12), às 19h30, a agenda musical terá seguimento com uma apresentação da Orquestra de Câmara de Salvador e Coral Ecumênico da Bahia. Com regência do maestro Augusto Rafael, o concerto terá como solistas Gustavo Seróes, Jacira Maria Flor e Manoel Canário para executar clássicos como Gloria in Excelsis e Domine Fili, de Antonio Vivaldi, entre outras peças de compositores consagrados.

Já no domingo (13), quando será celebrado o Dia de Santa Dulce dos Pobres com uma Missa Campal, às 16h, presidida pelo Arcebispo de Salvador e Primaz do Brasil, cardeal Dom Sergio da Rocha, a música tomará conta da Praça Irmã Dulce em dois momentos: às 15h, com um show do Padre Antonio Maria; e às 19h30, quando o sanfoneiro cearense Waldonys fará o encerramento da Festa de Santa Dulce 2023. Intérprete de músicas católicas, sobretudo da devoção Mariana, Padre Antonio Maria tem uma relação de fé e amizade com Irmã Dulce. Para a Mãe dos Pobres, ele compôs Amor sem Palavras, canção que exalta a grandeza espiritual do “Anjo Azul dos Alagados” e que não pode faltar nas apresentações para os devotos da santa.

Waldonys preparou um repertório com canções que falam de sua conexão com a santa, a quem representa como Embaixador. No seu reencontro com os baianos, ele vai cantar Doce Luz, de Chico Gomes e Léo Passos, que se tornou a canção tema da Canonização de Irmã Dulce, além de clássicos da música católica como Maria de Nazaré e a Oração de São Francisco. Mais informações sobre a programação festiva dedicada ao Anjo Bom do Brasil estão disponíveis no site www.irmadulce.org.br

Festa de Santa Dulce dos Pobres 2023 – Largo de Roma

Tuca Fernandes - 10/08 (quinta-feira), às 19h30

Thiago Arancam - 11/08 (sexta-feira), às 19h30

Orquestra de Câmara de Salvador e Coral Ecumênico da Bahia - 12/08 (sábado), às 19h30

Padre Antonio Maria - 13/08 (domingo), às 15h