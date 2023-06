Arnold Schwarzenneger, Henry Cavill e Gal Gadot estiveram no Tudum. Crédito: divulgação Netflix

A internet, definitivamente, promoveu uma revolução cultural poucas vezes vista na história da humanidade. O Tudum, evento que antecipa as futuras atrações da Netflix, é uma prova disso. Quem, há apenas dez anos, imaginaria que mais de vinte mil pessoas se reuniriam num espaço ao ar livre - debaixo de um frio de 13ºC - em São Paulo apenas para assistir a trailers e anúncios das atrações que esse serviço de streaming planeja lançar nos próximos meses?

É bem verdade que as pessoas estavam ali também para ver astros dessas atrações, que apareceram no Parque do Ibirapuera, onde aconteceu o evento, para dar um "oi" ao público. E foi um desfile de grandes celebridades, a começar por um dos maiores mitos vivos do cinema, Arnold Schwarzenegger, que aos 75 anos lançou um dos sucessos atuais da Netflix, a série de comédia e ação Fubar. Segundo o próprio astro, há seis semanas a produção é uma das cinco atrações mais assistidas do serviço.

Mas, como a maioria dos que estavam na plateia tinha menos de 30 anos, não era Schwarzenegger a principal razão deles estarem ali. Os jovens hoje estão mais interessados em Maitreyi Ramakrishnan (Eu Nunca...), Nicola Coughlan (Bridgerton), Henry Cavill (The Witcher), Chase Stokes (Outer Banks) e por aí vai... todos eles estiveram no Parque Ibirapuera neste sábado, num desfile de estrelas que durou mais de duas horas e que marcou o ápice do Tudum, que começou na sexta-feira (16) e terminou domingo (18).

Em tempo: antes que você pergunte por que o evento se chama "Tudum", saiba que a palavra é inspirada naquele som que você ouve antes de começar alguma atração da Netflix. Identificou? Pois é: o nome foi criado no Brasil e agora virou uma marca conhecida em todo o mundo.

A brasileira Maísa - ao lado de Chase Stokes e Maitreyi Ramakrishnan - ganha status de estrela internacional da Netflix. Crédito: Netflix/Divulgação

E a festa de sábado tem uma importância muito grande para o serviço de streaming, tanto que foi transmitida ao vivo no canal da Netflix no Youtube. Além disso, muitos trailers foram exibidos em primeira mão durante a festa no Brasil e as datas de estreias das atrações - que costumam ser esperadas no mundo inteiro - foram reveladas aqui.

E, claro, entre os apresentadores do espetáculo de sábado, havia uma brasileira, que, tudo indica, tem potencial para ser uma estrela internacional: Maísa Silva, aquela garotinha linda que, ao seis sou sete anos de idade, conquistava o Brasil aos domingos em encontros muito divertidos com o patrão dela, Silvio Santos.

Pois agora a menininha já tem 21 anos e revela uma desenvoltura impressionante no palco. Falando um inglês com uma naturalidade igualmente impressionante. Maísa apresentou a festa ao lado de duas estrelas da Netflix: Maitreyi Ramakrishnan e Chase Stokes. Vale lembrar que ela é a protagonista da série De Volta aos 15, em que interpreta a personagem Anita. Na segunda temporada, que estreia dia 5 de julho, uma mulher de 30 anos volta aos 15 anos de idade para tentar consertar a vida da irmã.

Entre os astros mais festejados do Tudum, estava Chris Hemsworth, que ganhou projeção internacional quando interpretou o Thor nos cinemas. Desta vez, ele veio ao Brasil para promover Resgate 2, mais um desses filmes de ação em que o que menos importa é a história ou a consistência dramática dos personagens e o que vale mesmo são as longas sequências de tiros, perseguições e explosões. Nada muito diferente daquilo que o próprio Schwarzenegger fazia há mais de 30 anos. Chris apareceu no palco ao lado do diretor do filme, Sam Hargrave, e arrancou muitos gritos da plateia.

Aliás, como grita esse público! Tanto que o próprio Chris, já percebendo a característica, dizia São Paulo era o "lar dos fãs mais barulhentos do mundo". E provavelmente ele está certo, já que às vezes não dava para sequer ouvir os astros falando, tamanho era o barulho. A ponto de um deles dizer que não conseguiu ouvir a pergunta que Maísa lhe havia feito, porque o público não parava de gritar.

É bem verdade que a gritaria já é parte do folclore e é estimulada pelos próprios artistas. Alguns deles até diziam ao público "Can I have some noise?" ("Podem fazer um pouco de barulho?"). E, imediatamente o desejo era atendido. Agora, é esperar as atrações estrearem na Netflix para sabermos se tanta gritaria fazia sentido ou se era muito barulho por nada.

Lançamentos anunciados

Elite - sétima temporada - 20 de outubro

La Casa de Papel Berlim - primeira temporada - dezembro

Bridgerton - terceira temporada - estreia não divulgada

De Volta aos 15 - segunda temporada - 5 de julho

Kobra Kai - sexta temporada - estreia não divulgada

The Archies - primeira temporada - estreia não divulgada

Lupin - terceira temporada - 5 de outubro

The Witcher - terceira temporada - 20 de junho

Wandinha - segunda temporada - estreia não divulgada