Tudum: Netflix enviará gratuitamente latas com brindes para fãs

Em 2024, Netflix enviará latas colecionáveis gratuitas com temas de filmes e séries do catálogo do streaming; ação faz parte do projeto Tudum

Rede Nordeste, O Povo

Publicado em 9 de outubro de 2024 às 23:42

Netflix enviará latas colecionáveis para fãs como ação do Tudum Crédito: Reprodução/YouTube Netflix

A edição 2024 do Tudum — iniciativa anual da Netflix para promover interação entre os fãs e a plataforma de streaming — foi anunciada. Neste ano, a empresa apresenta a experiência Tudum a partir de latas colecionáveis gratuitas com brindes temáticos de filmes e séries do seu catálogo.

Intitulada “Um Tudum Para Cada Um”, a ação leva ao público quatro versões diferentes de latas com brindes e presentes relacionados às produções da Netflix. As latas serão disponibilizadas gratuitamente para os que primeiro se inscreverem no site “Um Tudum Para Cada Um” no dia 17 de outubro.

A distribuição será feita para todo o Brasil e e as latas são limitadas. Apesar de não revelar os itens que serão enviados, a Netflix afirma que há exemplares “para os eternos românticos, para quem vive no mundo da magia, para os aventureiros destemidos e ainda para quem ama um bom suspense”.

Tudum 2024: Trocas entre fãs e destaques da Netflix

Segundo a Netflix, os fãs que desejarem colecionar itens de outras latas podem usar a hashtag #TudumNaLata nas redes sociais para trocar com outros assinantes. A empresa também criou um auditório virtual no jogo Roblox decorado com os temas do Tudum para ser acessado entre os dias 10 e 15 de outubro.

O Tudum chega ao quinto ano de realização. Começou em 2020, como festival no Pavilhão da Bienal, em São Paulo (SP). Depois, virou almanaque, live e, posteriormente, shows transmitidos para vários países.

Em 2023, o Tudum ocorreu no Brasil e reuniu astros como Chris Hemsworth, Gal Gadot e Henry Cavill para anunciar as novidades do streaming.

Tudum 2024

Quando: 17 de outubro

Inscrições: umtudumparacadaum.com (disponível no dia do evento)