Turnê comemorativa do cantor Jorge Vercillo terá virada de lote no dia 9

Show vai celebrar os 30 anos de carreira do artista

Da Redação

Publicado em 7 de maio de 2024 às 12:36

Jorge Vercillo Crédito: Rpeorudção / Redes sociais

O cantor Jorge Vercillo vai trazer para Salvador todo o seu romantismo com a turnê “JV30”, que celebra em grande estilo seus 30 anos de carreira. O evento acontecerá no dia 09 de junho e terá virada de lote no dia 09 de maio.

Os ingressos para o show, que acontecerá na Concha Acústica do TCA, estão sendo vendidos na loja do Bora Tickets, no 2º piso do Shopping da Bahia.

O ícone da música brasileira e dono de uma das vozes mais marcantes da MPB, vai comemorar as três décadas de sua brilhante carreira, em uma apresentação única e inesquecível, que vai reunir os maiores sucessos dele.

Trazendo canções como “Ela Une Todas as Coisas”, “Monalisa”, “Final Feliz”, “Que Nem Maré”, “Homem-Aranha” e muitos outros sucessos vão embalar o público durante a única e especial apresentação do cantor em Salvador.

Quem não comprou o ingresso, tem a última oportunidade de garantir acesso para uma noite inesquecível antes da mudança de valores.

SERVIÇO

O que: Turnê JV30 – 30 anos de carreira de Jorge Vercillo

Onde: Concha Acústica do TCA

Quando: 09 de junho, a partir das 19h

Atrações: Jorge Vercillo

Informações: @ssaproducoes