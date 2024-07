Clube Correio

Turnê do Só pra Contrariar tem show na Fonte Nova neste domingo

Assinantes do Clube Correio tem 20% de desconto no valor do ingressos

Com mais de 20 milhões de discos vendidos, o grupo pretende embalar o público ao som de canções marcantes como “Essa Tal Liberdade”, “Depois do Prazer”, “Que se chama Amor”, “Sai da Minha Aba”, entre outras. A turnê marca a despedida oficial do cantor Alexandre Pires do grupo.