ENTRETENIMENTO

Sucesso dos anos 90, 'TV Colosso' voltará à televisão; veja onde assistir

Um dos maiores sucessos infantis da TV brasileira, a atração ficou no ar na TV Globo de 1993 a 1997

Se sua idade é de 30 anos para cima, com certeza você carrega na memória uma lembrança boa de sentar na sala de casa e ligar a televisão para dançar e cantar com Priscila, da TV Colosso.

Agora o que era lembrança vai poder ser vivido. O programa, que era feito por pessoas fantasiadas de cachorros, estará de volta a partir do dia 7 de outubro, às 9h45, no Canal Viva. O conteúdo também estará disponível no Globoplay.