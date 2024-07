TV

Último episódio da 2ª temporada de 'A Casa do Dragão' vaza às vésperas do lançamento

A conta que divulgou as cenas já foi tirada do ar, mas se estima que pelo menos 100 mil pessoas assistiram

Estadão

Publicado em 31 de julho de 2024 às 13:51

A Casa do Dragão está na segunda temporada Crédito: Divulgação

A Casa do Dragão foi mais uma vez vítima de vazamentos ilegais às vésperas do lançamento do último episódio da temporada. De acordo com o ComicBook, trechos do capítulo, que só vai ao ar oficialmente no domingo, 4, foram parar no TikTok e no X (antigo Twitter) na noite da última terça-feira, 30.

A conta que divulgou as cenas já foi tirada do ar, mas se estima que pelo menos 100 mil pessoas assistiram ao material vazado. Vale notar, porém, que esse número não considera as republicações em ambas as redes, que agravam o impacto do vazamento.

Por enquanto, não se sabe quem pode ser o responsável pelo incidente. Sabe-se apenas que o material foi todo gravado a partir de um segundo dispositivo, no qual o episódio era transmitido.

Este não é o primeiro caso de vazamento na série derivada de Game of Thrones. Na realidade, em 2022, a produção lidou com uma situação semelhante, também às vésperas do lançamento do capítulo final da primeira temporada. Na ocasião, a HBO revelou que o responsável foi um parceiro de distribuição na Europa, no Oriente Médio ou na África.

Em 2017, a própria Game of Thrones foi vítima de vazamentos. Nesse caso, porém, o episódio afetado foi da sétima temporada.

Depois de Rhaenyra (Emma D’Arcy) encontrar montadores inusitados para seus dragões, a guerra entre Verdes e Pretos pelo trono de Westeros fica ainda mais acirrada. Agora o conflito oficialmente toma os céus, e o oitavo e último episódio parece prometer desdobramentos sanguinários.