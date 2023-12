Últimos anos de vida de Santa Dulce dos Pobres serão retratados em novo livro

O livro “Além da Fé - A Vida de Irmã Dulce”, biografia escrita por jornalista Valber Carvalho que homenageia o legado de Santa Dulce dos Pobres, ganhará continuidade. Intitulada "A última porta – A Vida de Irmã Dulce Parte 2", a nova obra tem como foco o período entre 1953 e 1992 e será lançada no próximo dia 12 de dezembro, a partir das 16h, no Shopping Barra, em Salvador.



Com prefácios assinados pelo ex-banqueiro Angelo Calmon de Sá e pelo próprio Valber, além de um terceiro surpresa, o livro reúne cerca de 200 imagens, grande parte inéditas, além de uma passagem do líder espírita Divaldo Franco, que define a primeira Santa brasileira como "a maior alma nascida entre católicos em séculos", e um bilhete escrito pelo Anjo Bom ao presidente dos Estados Unidos, John Kennedy, em 1962. "Obrigado ao bom amigo do povo brasileiro. Da sua admiradora e companheira Sister Dulce Lopes Pontes", diz o recado no qual Santa Dulce agradecia pela ajuda em alimentos que Kennedy enviava para a comunidade dos Alagados.