MODA

Um cheiro de patchouli no guarda-roupa

De tempos em tempos o mercado da moda decide visitar um período histórico trazendo dele releituras. A bola da vez é a década de 1970. O que se destacou no jeito de vestir naqueles anos foram: as calças bocas de sino (ou flare), a estampa paisley vinda da Índia, prints geométricas herdadas da pop art, os maxi acessórios em prata, saias longas, macacões e peças esvoaçantes.

Não podemos esquecer dos lenços usados na cabeça, as franjas em couro, saias ou coletes em camurça e os sapatos mais pesados como tamancos com salto de madeira e botas. Realmente uma época cheia de itens icônicos. Esse período foi marcado por profundas transformações sociais, o movimento internacional hippie, o ativismo contra o racismo, o pacifismo pedindo o fim da guerra do Vietnã e um feminismo bem atuante. Tudo isso, se refletia com extrema liberdade no modo de vestir, permitindo uma grande mistura de elementos vindos de diferentes culturas (como a oriental e a dos povos originários norte-americanos), feminilidade e empoderamento.

Desde a temporada de inverno 2023, as grandes marcas internacionais flertam com a vibe 70's. Foi assim com a Hermès, Paco Rabanne, Gucci, Isabel Marant e Chloé, brand símbolo desse retorno fashion. No inverno de 2024, a maison francesa fez outro grande desfile em Paris exaltando a década queridinha. Todo esse movimento já vemos refletido por aqui nas araras das lojas. Porém , preferimos garimpar em um brechó peças com a estética 70's para mostrar que vale a pena o reuso, é bonito, sustentável e amigo do bolso.