EDITORIAL

Usar peças de brechó é atitude para conscientizar nosso consumo

O diálogo entre o novo e o passado faz o nosso presente. Na moda isso é mais que evidente, peças de coleções, ou de décadas passadas podem ser perfeitamente usadas como itens novíssimos. Na verdade, esse conceito de coleções vinculadas às estações do ano está cada vez mais ultrapassado. O mundo mergulhado nas crises climáticas com estações confusas, não tão definidas como antes, pede roupas que tenham versatilidade.E o que é feito agora não é necessariamente de melhor qualidade e durabilidade. Precisamos buscar soluções sustentáveis para o consumo e uma delas inclusive é prolongar o uso do que está em perfeito estado, aproveitando aos máximo itens feitos com bons tecidos para que não sejam transformados em descarte. Inclusive o upcycling, que visa transformar peças já existentes consertando defeitos e combinando com outras em sua nova construção, é uma outra ótima solução. Usar menos matérias primas virgens é um mandamento da moda sustentável atual, assim como a reciclagem de fibras. Pensando em todo esse contexto, produzimos um editorial com peças garimpadas em brechó combinados com sapatos e acessórios recém-produzidos. Tudo isso para estimular o seu olhar a combinar peças que você possui com aquele achado precioso de uma loja de segunda mão!