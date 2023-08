Vai na Fé: confira as reviravoltas dos últimos capítulos

Theo livre em Vai na Fé?



Um dos desfechos mais esperados da novela é o de Theo, que vai aprontar até os capítulos finais. O personagem de Emilio Dantas tentará matar Ben (Samuel de Assis) e sequestrar Sol (Sheron Menezzes) no dia do casamento dos protagonistas, mas deve acabar preso. Caso nada mude no roteiro, ele deve pagar por alguns de seus crimes e ser humilhado por outros detentos.



Esposa e madame



Sucesso nas redes sociais, Kate (Clara Moneke) deve ter o que merece na trama das sete. A personagem vai deixar a vida pobre de lado e se tornar uma verdadeira madame com ajuda do namorado, Rafa (Caio Manhete), que vai assumir a presidência da empresa da família e dar tudo do bom e do melhor para a amada.