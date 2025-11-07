Acesse sua conta
Vai ter mamãe sacode, mortalha e axé das antigas na Varanda do Sesi, com a banda Tio Elétrico

Releituras cheias de energia e hits do axé raiz prometem fazer o público cantar, dançar e reviver amores de verão à beira-mar

  • Foto do(a) author(a) Moyses Suzart

  • Moyses Suzart

Publicado em 7 de novembro de 2025 às 10:02

Tio Elétrico canta axé das antigas na Varanda do Sesi
Tio Elétrico canta axé das antigas na Varanda do Sesi Crédito: Divulgação

Quem gosta de axé das antigas e já quer sentir o som do verão se aproximando, o compromisso é o próximo domingo (9), na Varanda do Sesi, no Rio Vermelho. Uma das bandas mais fiéis do axé raiz, Tio Elétrico (@tioeletricooficial) sobe na varanda mais cultural do Brasil com repertórios do gênero musical que vai fazer você voltar no tempo e lembrar da mamãe sacode, da Arapuã, Mesbla e das mortalhas que fazia um calor infernal. Serão tocadas músicas do do tempo que Bell ainda usava shortinho jeans, o povo cantava a Rodinha de Sarajane sem gritar ‘Lá Ele’ e Ivete puxava o Nu Outro Eva e namorava o Luciano Hulk. Coisa fina.

O grupo, conhecido por suas releituras vibrantes dos clássicos do Carnaval de Salvador, promete transformar o pôr do sol à beira-mar em uma grande celebração à música baiana. Com um repertório especial, o show é uma viagem sonora pelas canções que marcaram gerações e embalaram os trios elétricos nas avenidas da folia. Os grandes sucessos que definiram a identidade sonora da Bahia ganham novas roupagens, sem perder a energia e o espírito que consagraram o axé como símbolo de alegria.

A Tio Elétrico mistura nostalgia e modernidade, recriando o clima das ruas e do trio com arranjos cheios de personalidade e performances que contagiaram o público. A proposta é simples: fazer todo mundo cantar, dançar e reviver as emoções dos carnavais de ontem e de sempre. Vale até chorar pelo amor de verão, mesmo com o marido do lado. Quem quiser garantir um lugar na varanda, com vista privilegiada para o pôr do sol do Rio Vermelho, pode fazer a reserva pelo WhatsApp (71) 99254-3464.

Serviço

O quê: Show da Banda Tio Elétrico

Onde: Varanda do Sesi – Rio Vermelho, Salvador (BA)

Quando: Domingo, 9 de novembro, às 17h

Reservas: WhatsApp (71) 99254-3464

Instagram: @tioeletricooficial

tio Elétrico

