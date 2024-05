Vai ter reggae soando por todos lados na Concha

Julian Marley se apresenta com a banda The Uprising neste domingo (19); Clube CORREIO dá 40% de desconto

Julian Marley, vencedor do Grammy de Melhor Álbum de Reggae, fará sua estreia em Salvador neste domingo (19), às 18h30, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves. A banda baiana Adão Negro faz a abertura da noite.

Filho do lendário reggaeman Bob Marley, Julian não apenas carrega o sobrenome famoso, mas também herda o compromisso com a mensagem de seu pai pacifista. O início da jornada de Julian Marley remonta ao lançamento de seu álbum de estreia, Lion in the Morning, em 1996. Desde então, Julian tem sido um dos embaixadores do reggae da família Marley como cantor, compositor e multi-instrumentista.