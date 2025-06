VIDA ANIMAL

Inteligentes e carismáticos: Veja 10 curiosidades sobre as lontras

Espécie tem características surpreendentes sobre o comportamento

Publicado em 6 de junho de 2025 às 17:09

As lontras têm uma complexidade biológica e comportamental fascinante Crédito: Imagem: Colin Seddon | Shutterstock

As lontras são mamíferos semiaquáticos pertencentes à família dos mustelídeos, a mesma de animais como furões, texugos e doninhas. Vivem em rios, lagos e até em ambientes marinhos, dependendo da espécie. Há 13 delas conhecidas no mundo, e duas ocorrem no Brasil: a lontra-neotropical ( Lontra longicaudis ), que habita a maior parte do território nacional, e a ariranha ( Pteronura brasiliensis ), que vive principalmente na Amazônia e no Pantanal. >

Em vídeos nas redes sociais, esses animais vêm chamando atenção por causa de sua aparência fofa, hábitos brincalhões e comportamentos surpreendentes, como dormir de mãos dadas ou usar pedras como ferramentas. No entanto, por trás dessas cenas encantadoras, há uma complexidade biológica e comportamental fascinante. >

Abaixo, confira algumas curiosidades interessantes sobre as lontras! >

1. Dormem de mãos dadas para não se separarem

As lontras-marinhas, encontradas no litoral do Pacífico norte-americano, têm o hábito de dormir boiando de barriga para cima. Para evitar que sejam levadas pelas correntes durante o sono, elas costumam dar as patas umas às outras, formando uma espécie de “corrente de mãos”. Também é comum que se enrolem em algas marinhas para se manterem fixas. >

2. São uma das poucas espécies que usam ferramentas

As lontras fazem parte do seleto grupo de animais não-humanos que utilizam ferramentas. Elas usam pedras para quebrar conchas, ouriços e outros animais de casca dura. Algumas lontras-marinhas, por exemplo, carregam uma “pedra favorita” em uma bolsa de pele sob o braço. Essa habilidade demonstra um nível elevado de inteligência, memória e coordenação motora, além de ser essencial para a alimentação em ambientes marinhos. >

3. Têm a pelagem mais densa do reino animal

Diferente de outros mamíferos aquáticos que contam com uma grossa camada de gordura, as lontras dependem de sua pelagem para se manter aquecidas. Nas lontras-marinhas, pode haver até um milhão de fios por centímetro quadrado, sendo considerada a mais densa entre todos os mamíferos. Esse pelo denso cria uma camada de ar próxima à pele, que funciona como isolante térmico. Por isso, elas passam horas por dia limpando e alinhando os pelos para manter essa proteção. >

4. Vivem em grupos e têm forte comportamento social

Embora a estrutura social varie conforme a espécie, muitas lontras formam grupos familiares organizados, com cooperação nas atividades diárias. A ariranha, por exemplo, vive em grupos que podem ultrapassar 10 indivíduos. Elas dividem tarefas como caçar, cuidar dos filhotes e patrulhar o território. Isso aumenta as chances de sobrevivência e fortalece a transmissão de comportamentos aprendidos. >

5. A ariranha é a maior espécie de lontra do mundo

Nativa da América do Sul, a ariranha pode atingir até 1,8 metro de comprimento e pesar mais de 30 quilos. Também é conhecida como “lontra gigante” e se destaca por seu comportamento comunicativo, corpo robusto e habilidade de caça em grupo. Infelizmente, é uma espécie ameaçada de extinção devido à destruição do habitat, contaminação dos rios e conflitos com pescadores. >

As lontras utilizam uma ampla variedade de sons para se comunicar Crédito: Imagem: Jane Rix | Shutterstock

6. Se comunicam por meio de sons variados

As lontras são animais extremamente vocais e utilizam uma ampla variedade de sons para se comunicar. Emitem gritos, assobios, grunhidos e até estalos, dependendo da situação. Eles podem indicar alerta, pedido de ajuda, brincadeira ou aviso de território. Nas espécies sociais, como a ariranha, a comunicação vocal é fundamental para manter a coesão do grupo e coordenar atividades coletivas como a caça. >

7. São nadadoras e caçadoras habilidosas

As lontras são adaptadas à vida aquática, com corpos longos e flexíveis, patas com membranas entre os dedos e caudas fortes que funcionam como lemes. São nadadoras ágeis, capazes de perseguir peixes e crustáceos com facilidade. Algumas espécies conseguem mergulhar por até 8 minutos e usar o ambiente subaquático com extrema destreza. >

8. Desempenham papel essencial nos ecossistemas

As lontras são predadores de topo em muitos ambientes aquáticos e ajudam a manter o equilíbrio ecológico, controlando populações de peixes, crustáceos e outros organismos. A ausência desses animais pode gerar desequilíbrios na cadeia alimentar e na saúde dos ecossistemas. Além disso, como são sensíveis à poluição e à degradação ambiental, servem como indicadores da qualidade da água. >

9. Mães lontras são extremamente cuidadosas

A maternidade entre as lontras é marcada por dedicação intensa. As fêmeas constroem ninhos e cuidam dos filhos desde o nascimento até que aprendam a nadar, caçar e se proteger. Nas lontras-marinhas, a mãe carrega o filhote nas costas por semanas. Em espécies como a ariranha, o grupo inteiro ajuda a proteger os pequenos. Esse cuidado prolongado contribui para o aprendizado e a sobrevivência dos filhotes. >

10. Estão ameaçadas por ações humanas