BELEZA

10 dicas para ajudar a acelerar o crescimento da franja

1. Mantenha o couro cabeludo limpo e saudável

2. Massageie o couro cabeludo regularmente

Massagens no couro cabeludo aumentam a circulação sanguínea, ajudando no crescimento dos fios. “Dedique alguns minutos diários para massagear suavemente o couro cabeludo com as pontas dos dedos”, sugere Viviane Coutinho.