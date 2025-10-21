variedades

10 dicas para quem deseja morar em uma casa

Veja cuidados e manutenções para evitar problemas e manter a residência segura para os moradores

Publicado em 21 de outubro de 2025 às 14:43

Escolher morar em casa traz inúmeras vantagens, como privacidade, área externa e mais liberdade de adaptação. Contudo, também requer um olhar cuidadoso sobre a manutenção e a prevenção de danos estruturais.

“Morar em uma casa pode ser muito diferente de viver em um apartamento, especialmente quando se trata de manutenção e prevenção de problemas. As residências exigem uma atenção especial para garantir que a estrutura permaneça segura e confortável ao longo do tempo”, comenta Anna Karoline Siqueira de Oliveira, coordenadora do curso de Engenharia Civil na Faculdade Anhanguera.

Acompanhamento técnico e inspeções periódicas

A docente ressalta que o acompanhamento técnico e as inspeções periódicas são essenciais para quem mora em casa. “Consultar um profissional para avaliações periódicas também pode ajudar a identificar e resolver problemas antes que se tornem graves, garantindo a longevidade e a qualidade do seu lar”, acrescenta.

Pontos de atenção para quem quer morar em uma casa

A seguir, Anna Karoline Siqueira de Oliveira lista algumas dicas de cuidados e manutenções para evitar problemas e manter a casa segura para os moradores. Confira!

Manutenção preventiva:realize inspeções regulares para identificar problemas antes que se tornem graves;

Problemas de umidade:garanta ventilação adequada e impermeabilização para evitar mofo e infiltrações;

Estrutura e fundações:fique atento a fissuras e rachaduras;

Instalações elétricas e hidráulicas:verifique a fiação elétrica e inspecione tubulações para detectar vazamentos;

Telhado:inspecione telhas regularmente e garanta bom isolamento térmico;

Segurança estrutural:certifique-se de que portas, janelas, escadas e corrimãos estejam seguros;

Renovação e reforma:planeje bem qualquer reforma e utilize materiais de qualidade;

Economia de energia:utilize lâmpadas de LED e eletrodomésticos eficientes energeticamente;

Proteção contra incêndios:tenha extintores e alarmes de fumaça instalados;

Consultoria profissional:consulte um engenheiro civil para avaliações periódicas e grandes reformas.