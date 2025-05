variedades

4 características do cachorro da raça staffordshire bull terrier

Musculoso e carinhoso, esse terrier inglês surpreende pelo equilíbrio entre valentia e afeto

Com origem na Grã-Bretanha, o staffordshire bull terrier foi desenvolvido no século XIX a partir do cruzamento entre antigos buldogues e cães do tipo terrier. Seu objetivo inicial era criar um cachorro forte, ágil e resistente, características necessárias para as lutas entre animais, prática comum naquela época. Com o tempo, essas atividades foram abolidas e o “staffbull”, como é carinhosamente chamado, passou a ser valorizado por seu temperamento equilibrado e natureza afetuosa, especialmente com crianças. >