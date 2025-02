variedades

4 penteados práticos e estilosos para o Carnaval

Produtos e técnicas ajudam a manter os cabelos bonitos para aproveitar a folia

Portal Edicase

Publicado em 16 de fevereiro de 2025 às 12:30

Os penteados trazem mais estilo para o look de Carnaval Crédito: Imagem: Anna Demianenko | Shutterstock

O Carnaval é a época mais aguardada por quem gosta de festa, mas a preocupação com o cabelo sempre ronda as cabeças das foliãs, pois o penteado também faz parte da fantasia! É hora de buscar inspirações, revisitar clássicos e elaborar looks imbatíveis nos quesitos praticidade e estilo na avenida, no camarote ou no bloquinho. >

Atento a essa questão e sempre ligado às tendências para cabelo, o hairstylist Paulo Persil, expert da Cless Cosméticos, traz algumas sugestões de penteados práticos e cheios de estilo, com produtos básicos e funcionais, para que a folia carnavalesca seja plena. Confira! >

1. Tranças com acessórios

As tranças são fáceis de fazer e possibilitam a aplicação de diversos enfeites Crédito: Imagem: AlexanDior | Shutterstock

Uma das melhores amigas das foliãs amantes dos bloquinhos é a trança , por ser fácil de fazer e com a possibilidade de aplicar diversos enfeites, como fitas coloridas, glitter, flores ou miçangas. A dica de Paulo Persil para tranças impecáveis é começar desembaraçando bem os fios antes de aplicar uma pomada modeladora. “Para quem tem fios muito finos ou muito lisos, sugiro a versão extraforte da Pomada Modeladora Charming, que manterá os fios no lugar, deixando as trancinhas com acabamento perfeito”, explica. >

Cacheadas e crespas também podem recorrer às pomadas para finalizar as tranças. “Nesse caso, uma opção mais suave é ideal para ajudar a alinhar o frizz , deixando a trança bem finalizada e com aspecto natural”, recomenda o profissional. >

2. Coques divertidos

O coque “space buns” confere descontração ao visual Crédito: Imagem: Serhii Yevdokymov | Shutterstock

Para quem prefere um coque, mas tem medo de apagar a fantasia, Paulo Persil sugere os “ space buns ” (coques espaciais, em inglês). A referência vem da personagem Leia Skywalker, do filme “Guerra nas Estrelas”, e foi adaptada pela moda urbana. >

“Para o look ‘space buns’ mais descolado e atual, eu gosto de fazer dois coques normais, um de cada lado da cabeça, presos com grampos invisíveis. Depois disso, solto alguns fios próximos ao rosto e dou uma leve bagunçada neles para dar um visual mais descontraído”, sugere o hairstylist. >

3. Rabo de cavalo repaginado

O rabo de cavalo é um dos penteados mais estilosos e práticos para o Carnaval Crédito: Imagem: Kozlik | Shutterstock

Sucesso de outros carnavais que segue firme nas cabeças das foliãs mais sofisticadas, o rabo de cavalo alto é imbatível nos quesitos praticidade e estilo na avenida. Mas para alcançar a finalização perfeita, sem frizz e com durabilidade, Paulo Persil tem um segredo: “Se engana quem pensa que para um bom rabo de cavalo basta prender bem firme no alto da cabeça. É preciso estar com os fios bem limpos e hidratados antes de começar!”. >

O profissional ainda indica o uso de um defrizante, para pentear os fios com mais facilidade. “Costumo usar o Creme Gloss Eu Amo Charming, que entrega esse efeito, especialmente no momento de puxar o cabelo para prender. Depois de preso com um bom elástico, finalizo com um spray de brilho, e está pronto o cabelo de milhões!”, brinca o artista. >

4. Cabelos soltos com brilho

O glitter traz um efeito luminoso para o Crédito:

Para quem prefere um visual mais natural, pode optar por usar o cabelo solto, mas nem por isso ele precisa ser básico! Para o Carnaval 2025, a dica é adicionar brilho aos fios. “Um glitter em conjunto com spray de brilho ou até mesmo sombras metálicas, aplicadas com pincel, vão criar um efeito luminoso poderoso!”, orienta Paulo Persil. >

Dicas para o pós-festa

Como nem só de folia vive o folião, a volta para casa após um dia de blocos, desfiles e encontros com os amigos pede um momento de relaxamento em casa. “Eu sempre explico para minhas clientes que o segredo de um cabelo saudável é o cuidado após o uso de finalizadores. Lave bem os fios, capriche na hidratação com uma boa máscara de tratamento e finalize com seu leave-in de preferência. Ah, e bebam bastante água!”, aconselha Paulo Persil. >