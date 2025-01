variedades

5 características do estilo japandi na decoração

Tendência valoriza o minimalismo, o conforto e a funcionalidade

Resultado da união entre o equilíbrio do décor japonês e a sobriedade da decoração escandinava, o estilo japandi cada vez mais conquista um número maior de adeptos e ganha espaço nos lares brasileiros. De acordo com a arquiteta Bruna Del Frari, a tendência tem como principais características a simplicidade e o minimalismo da decoração japonesa. Além disso, a elegância, o conforto e a funcionalidade da tendência escandinava se fazem presentes. >

1. Mobiliário

2. Paleta de cores

Suavidade e neutralidade são dois pontos fortes nas cores do estilo japandi. Segundo Bruna Del Frari, este tipo de decoração é composto por tons terrosos, cinza e rosa. Mas também há espaço para cores um pouco mais escuras. “No japandi, o branco é utilizado em conjunto com cores mais neutras e suaves e em mesclas com tonalidades mais escuras, como azul, verde e cinza-acastanhado”, diz a arquiteta. >