5 maneiras eficientes de usar óleo para cabelo

Descubra como esse produto pode transformar a saúde dos seus fios e potencializar os cuidados diários

Publicado em 23 de maio de 2025 às 13:09

O óleo para cabelo é um excelente aliado na rotina de cuidados com os fios Crédito: Imagem: Oksana Mizina | Shutterstock

O cabelo sem brilho e áspero ao toque podem indicar a falta de componentes essenciais que protegem e fortalecem a fibra capilar. Fatores como coloração, uso frequente de ferramentas térmicas e até mesmo a exposição ao sol podem danificar essa proteção natural, deixando os fios vulneráveis e desidratados. >

Para restaurar o equilíbrio e devolver a vitalidade, incluir óleos capilares específicos na rotina pode fazer toda a diferença. Por isso, John Castaño, hairstylist e Keune Master Talent, lista dicas práticas para te ajudar a aproveitar ao máximo esse produto para cabelo. Confira! >

1. Utilize óleos especificamente desenvolvidos para cabelos

Recuperar a saúde dos fios começa com um bom cronograma capilar , que deve ser indicado pelo seu cabeleireiro de confiança. Com o acompanhamento de um profissional, é possível identificar exatamente o que o seu cabelo precisa no momento e, assim, escolher o tipo de óleo mais adequado. >

“É importante ter atenção às informações que circulam na internet. Nem todo produto é para todos os tipos de cabelo. Além disso, é essencial escolher óleos desenvolvidos especificamente para os cabelos, que passam por rigorosos testes de qualidade, garantindo fórmulas seguras e eficazes. Nada de óleos de cozinha! Eu sempre recomendo para as minhas clientes que invistam em produtos com fórmulas ricas em óleos naturais como monoi, maracujá e baobá”, esclarece John Castaño. >

Além do uso dos óleos de tratamento, em alguns casos vale apostar em shampoos, condicionadores, máscaras e finalizadores que contenham os mesmos óleos e ativos nutritivos. Isso potencializa a reposição lipídica e garante resultados mais consistentes. >

2. Aplique em maior quantidade nas pontas e no comprimento

Uma das dúvidas mais comuns ao usar óleos capilares é sobre a quantidade ideal para aplicar sem pesar os fios. E a resposta é: depende. Fatores como a fórmula do produto, a quantidade, o tipo e a espessura do fio, além da saúde do cabelo , influenciam. >

A quantidade também vai variar conforme o histórico do seu cabelo — fios com química, que são mais expostos às fontes de calor, e cabelos com curvatura naturalmente precisam de mais cuidado. “Quanto mais opaco e fragilizado o fio, maior a necessidade de reposição lipídica”, completa John Castaño. Se você tiver oleosidade na raiz, não se preocupe: ainda assim, os óleos capilares podem ser usados, já que não devem ser aplicados diretamente nesta região. “De forma geral, é recomendado aplicar o produto em maior quantidade nas pontas e no comprimento, que costumam estar mais danificadas. Para cabelos extremamente secos, uma dica é aplicar uma quantidade mais generosa de óleo à noite, até deixar os fios com aparência ‘molhada’. No período da manhã, os fios já terão absorvido os nutrientes, e você pode lavar o cabelo na sequência”, sugere o profissional. >

Os óleos capilares ajudam a restaurar o fio após processos químicos Crédito: Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock

3. Utilize o óleo capilar após procedimentos químicos

Cabelos que passam por processos químicos, como coloração , alisamentos ou descoloração, tendem a perder nutrientes essenciais, ficando mais frágeis, ressecados e propensos à quebra. “O fio naturalmente vai perdendo lipídios ao longo da vida, e esses procedimentos podem comprometer ainda mais a camada protetora”, explica o cabeleireiro. >

É aí que entram os óleos capilares. Ricos em ácidos graxos, vitaminas e antioxidantes, eles ajudam a restaurar o fio, devolvendo a maciez, o brilho e a elasticidade. Além disso, formam uma barreira protetora que reduz a perda de água, mantendo a hidratação por mais tempo, algo fundamental para quem tem química no cabelo, visto que ele vai absorver mais o óleo do que um fio saudável. >

4. Inclua umectação capilar em sua rotina

Um tipo de tratamento que se popularizou nos últimos meses, principalmente por meio de vídeos nas redes sociais, é a umectação capilar — que também é uma forma de reposição lipídica. Para quem não conhece, a umectação consiste na aplicação de uma quantidade generosa de óleos capilares nos fios para devolver o brilho, a hidratação e a maciez do cabelo. E a boa notícia é que esse tratamento pode ser realizado de diversas maneiras — todas muito práticas. Antes da lavagem, antes de dormir, ao longo do dia ou quando os fios já estão finalizados. >

“Você pode aplicar o produto e deixá-lo agir por duas horas e depois lavar e condicionar como de costume. Há também a umectação noturna , que você pode aplicar o óleo do comprimento às pontas e deixar o produto agir durante a noite. Ao acordar, você vai avaliar se o cabelo precisa ou não ser lavado — em muitos casos não há necessidade de lavar e o resultado pela manhã são fios bem alinhados, com maciez e brilho”, complementa o hairstylist. >

Para cabelos mais finos, John Castaño recomenda produtos com fórmulas mais leves, pois não irão proporcionar sensação de cabelo pesado e oleoso. >

5. Aplique óleo para controlar o frizz

E por fim, mas não menos importante: os óleos capilares penetram nas camadas do fio, promovendo uma ação profunda que resulta em cabelos mais alinhados. Eles agem selando as cutículas, o que ajuda a refletir melhor a luz, garantindo um brilho intenso e saudável. Ao mesmo tempo, essa ação selante evita que a umidade do ambiente penetre nos fios, controlando o frizz e mantendo o visual controlado por mais tempo. >