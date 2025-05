variedades

5 tendências de penteados para noivas

Veja opções que combinam com diferentes mulheres e cerimônias

Portal Edicase

Publicado em 13 de maio de 2025 às 16:09

Há tendências de penteados para todos os tipos de noivas Crédito: Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock

Escolher o penteado do casamento é quase tão emocionante quanto definir o vestido. Cada vez mais, as noivas buscam looks que traduzam sua personalidade — seja ela clássica, moderna ou totalmente despojada. “O penteado é uma extensão da noiva. Ele precisa conversar com o vestido, o local da cerimônia e, principalmente, com o estilo dela”, explica o beauty artist André Florindo. >

Independentemente do estilo escolhido, o mais importante é que o penteado represente a noiva e a faça sentir-se linda e confiante em todos os momentos. “Quando o visual está alinhado com a personalidade, tudo flui com mais leveza — inclusive o sorriso nas fotos”, afirma. >

Abaixo, André Florindo lista algumas tendências de penteados para noivas e como garantir que eles durem do “sim” até o fim da festa. Confira! >

1. Coque baixo polido

O coque baixo polido é elegante e atemporal Crédito: Imagem: DocPhotos | Shutterstock

É o queridinho das noivas clássicas. Com risca central e acabamento bem alinhado, o coque baixo traz uma elegância atemporal, ideal para cerimônias mais tradicionais. “Para esse penteado , recomendo um efeito polido, que pode ser conquistado com um spray de brilho como o da linha Eu Amo Charming. Além de garantir maior durabilidade ao penteado ao longo do dia sem pesar nos fios, o resultado é de um visual sofisticado, que valoriza o rosto e destaca acessórios como véu e brincos”, explica André Florindo. >

2. Coque desestruturado

O coque desestruturado transmite movimento e delicadeza Crédito: Imagem: Lia Koltyrina | Shutterstock

Mais leve e romântico, o coque desestruturado é uma escolha perfeita para cerimônias ao ar livre ou casamentos com clima intimista. Com mechas soltas estrategicamente posicionadas, ele transmite movimento, delicadeza e um ar de espontaneidade como se o penteado tivesse sido montado com naturalidade , mas sem perder a elegância. >

“O segredo para esse visual está na preparação dos fios, que são texturizados para criar volume, definição e sustentação, sem comprometer a leveza do penteado. Assim, o coque e todo o penteado se mantêm firmes e bonitos durante toda a celebração, sem perder o movimento natural,” conta o profissional. >

3. Semipreso com ondas suaves

O penteado semipreso é uma escolha versátil Crédito: Imagem: Pilar Alba | Shutterstock

Esse visual transita com naturalidade entre o clássico e o contemporâneo. É uma escolha versátil para noivas que buscam romantismo sem abrir mão de leveza e modernidade. “O meio-preso com ondas largas emoldura o rosto de forma suave, trazendo feminilidade, movimento e um toque de sofisticação descomplicada. Uma ótima opção para valorizar acessórios delicados, como presilhas, flores ou véus mais leves”, recomenda o beauty artist. >

4. Rabo de cavalo volumoso

O rabo de cavalo volumoso valoriza o perfil da noiva Crédito: Imagem: Oleg Gekman | Shutterstock

Para noivas modernas e fashionistas, o rabo de cavalo é uma escolha estilosa, versátil e repleta de atitude. A versão mais alta, com volume na raiz, garante um ar glamouroso. Ele deve ser bem construído, para valorizar o perfil da noiva , alongar a silhueta e garantir presença tanto na cerimônia quanto na pista. Para isso, a preparação da raiz é essencial. >

“É preciso criar volume na parte superior para dar sustentação e garantir um efeito marcante. Costumo aplicar um pó volumador, depois desfiar os fios na região próxima à raiz usando um pente antifrizz próprio para esse fim, como o Special Hair Lock, da ProArt. Assim, consigo garantir que o acabamento seja perfeito e o visual, sofisticado e atual”, explica André Florindo. >

5. Trança despojada

A trança despojada traz um visual leve e romântico Crédito: Imagem: Shotmedia | Shutterstock

A trança desconstruída é a escolha ideal para noivas que desejam um visual leve, romântico e com um toque boho. Com mechas soltas suavemente posicionadas ao redor do rosto, ela cria um efeito delicado e etéreo, que combina perfeitamente com cerimônias ao ar livre ou produções mais despojadas. >

O charme do penteado está justamente no equilíbrio entre estrutura e naturalidade — ele parece espontâneo, mas exige uma preparação cuidadosa para manter o formato ao longo do dia sem perder o movimento. “Gosto de preparar o cabelo com o Hair Spray Fixa Solto Charming, que dá sustentação sem rigidez, garantindo esse efeito mais natural que o penteado pede. Depois, trabalho bem a textura dos fios para garantir que a trança mantenha sua forma com movimento e suavidade”, explica o especialista. >