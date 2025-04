variedades

6 benefícios dos petiscos para cães e gatos

Além de agradar o paladar, eles podem contribuir para a saúde, o comportamento e o bem-estar dos animais

Muitas vezes associados apenas a uma forma de “mimo”, eles vão além do agrado e podem trazer benefícios importantes para a saúde física e emocional dos pets . “Quando utilizados de forma correta, os snacks contribuem para o adestramento, são aliados da nutrição complementar, auxiliam na higiene bucal e no bem-estar emocional dos pets “, explica Bruna Isabel Tanabe, médica-veterinária e gerente de produtos da Pet Nutrition. >

1. Facilitam o adestramento e o ensino de comandos

2. Ajudam na socialização com pessoas e outros animais

3. Contribuem para a saúde bucal

Existem petiscos específicos desenvolvidos para cuidar da saúde bucal de cães e gatos. Eles possuem textura e formato que ajudam a limpar os dentes durante a mastigação, reduzindo o acúmulo de placa bacteriana e tártaro. Alguns ainda contêm ingredientes ativos que auxiliam no controle do mau hálito e na proteção das gengivas. >

Embora não substituam a escovação dental, esses petiscos são ótimos aliados para tutores que enfrentam dificuldades em realizar a higienização bucal do animal com frequência, contribuindo para a prevenção de doenças orais. >

4. Estimulam o olfato e promovem desafios mentais

Os petiscos com cheiro atrativo estimulam o olfato dos animais, especialmente dos cachorros, que possuem um faro muito aguçado. Uma forma de potencializar esse benefício é esconder os petiscos em brinquedos interativos, tapetes olfativos ou até em cantinhos da casa, fazendo com que o pet procure a recompensa. >

5. Fortalecem o vínculo entre tutor e animal

O ato de oferecer um petisco representa um gesto de carinho e atenção por parte do tutor. Para cães e gatos, essa interação reforça a confiança e o sentimento de segurança na relação com o humano. Quando essa prática ocorre em momentos positivos — como depois de uma brincadeira ou durante o treinamento — o vínculo entre tutor e animal tende a se fortalecer ainda mais. >

6. Complementam a alimentação com nutrientes funcionais

Os petiscos enriquecidos com ingredientes funcionais podem complementar a dieta de cães e gatos , oferecendo benefícios nutricionais adicionais. “Existem produtos formulados com ingredientes que podem favorecer determinadas funções do organismo, como suporte à mobilidade, digestão e saúde da pele e pelagem”, explica Bruna Isabel Tanabe. >

No entanto, é importante cuidado. “[…] A inclusão desses alimentos na rotina deve ser orientada por um médico-veterinário, garantindo que sejam oferecidos de forma equilibrada e compatível com a dieta do pet . Desta forma, vale lembrar que os petiscos devem representar, no máximo, 10% da quantidade de calorias diárias indicadas”, alerta a médica-veterinária. >