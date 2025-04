variedades

7 erros para evitar na decoração de espaços pequenos

Planejamento e escolhas estratégicas otimizam o ambiente sem perder o conforto e funcionalidade

O cuidado com a decoração em ambientes pequenos é fundamental para assegurar praticidade, aconchego e qualidade de vida aos moradores. Lugares com metragem limitada demandam alternativas inovadoras e funcionais que utilizem o espaço de forma eficiente, resultando em um lar mais harmonioso e convidativo. >

“Cada detalhe conta quando estamos lidando com espaços reduzidos e uma simples escolha errada torna a área ainda menor. Mas isso não significa que vivemos em meio ao incômodo, já que o planejamento do layout transforma esse cenário. Morar em lugares mais amplos é ótimo, mas não é a única solução”, diz o arquiteto Paulo Tripoloni, à frente do Atelier Paulo Tripoloni. >