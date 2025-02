variedades

8 maiores felinos do mundo

Conheça animais enormes que impressionam pelo tamanho e força na natureza

Portal Edicase

Publicado em 10 de fevereiro de 2025 às 13:00

O mundo dos felinos inclui espécies de grande porte Crédito: Imagem: Sourabh Bharti | Shutterstock

Os felinos são mamíferos carnívoros pertencentes à família Felidae, conhecidos por sua agilidade, força e habilidades de caça. Eles possuem características marcantes, como garras retráteis, visão noturna apurada e audição aguçada, o que os torna predadores eficientes em seus habitats naturais. >

Embora os gatos domésticos sejam os mais conhecidos, o mundo dos felinos inclui espécies de grande porte, que vivem tanto em florestas tropicais quanto em savanas e montanhas geladas. A seguir, conheça alguns deles! >

1. Tigre-siberiano (Panthera tigris altaica)

O tigre-siberiano pode pesar até 300 quilos e medir mais de 3 metros de comprimento Crédito: Imagem: Vladimir Wrangel | Shutterstock

O tigre-siberiano é nativo das florestas do extremo oriente russo, próximo ao rio Amur. É considerado o maior felino do mundo, podendo pesar até 300 quilos e medir mais de 3 metros de comprimento, incluindo a cauda. Sua pelagem é densa e alaranjada, com listras pretas, adaptada para suportar as rigorosas temperaturas de seu habitat. Esses animais são solitários e territoriais, caçando principalmente cervos e javalis. Infelizmente, estão ameaçados de extinção devido à caça ilegal e à destruição de seu habitat. >

2. Leão (Panthera leo)

Os leões machos podem pesar entre 170 e 190 quilos e medir até 2,4 metros de comprimento Crédito: Imagem: Gunter Nuyts | Shutterstock

Conhecido como o “rei da selva”, o leão é encontrado principalmente nas savanas da África subsaariana, com uma pequena população remanescente na Índia. Os machos podem pesar entre 170 e 190 quilos e medir até 2,4 metros de comprimento, sem contar a cauda. Uma característica marcante é a juba dos machos, que varia de cor e tamanho. >

Diferentemente de outros felinos , os leões são sociais e vivem em grupos chamados de bandos, compostos por fêmeas aparentadas (descendentes de uma mesma fêmea) e alguns machos. Eles caçam em grupo, visando presas como zebras e gnus. Atualmente, enfrentam ameaças como a perda de habitat e conflitos com humanos. >

3. Onça-pintada (Panthera onca)

A onça-pintada é o maior felino das Américas, podendo pesar entre 56 e 92 quilos e medir até 1,85 metros de comprimento Crédito: Imagem: Adilson Sochodolak | Shutterstock

A onça-pintada é o maior felino das Américas, habitando florestas tropicais, pântanos e savanas desde o México até o norte da Argentina. Pode pesar entre 56 e 92 quilos e medir até 1,85 metros de comprimento. Sua pelagem é dourada com manchas pretas em forma de rosetas, semelhantes às do leopardo, mas geralmente maiores. >

É uma caçadora solitária e oportunista, alimentando-se de uma variedade de presas, incluindo capivaras, veados e até jacarés. A onça-pintada é uma espécie quase ameaçada, principalmente devido à perda de habitat e à caça ilegal. >

4. Puma (Puma concolor)

O puma pode medir até 1,55 metros de comprimento e pesar até 72 quilos Crédito: Imagem: Evgeniyqw | Shutterstock

Também conhecido como onça-parda ou suçuarana, o puma possui a maior distribuição geográfica entre os felinos do hemisfério ocidental, encontrando-se desde o Canadá até a Patagônia. Pode medir até 1,55 metros de comprimento (sem contar a cauda) e pesar até 72 quilos. Sua pelagem varia do cinza ao marrom-avermelhado, sem manchas. >

É um predador solitário e versátil, caçando desde pequenos roedores até cervos de grande porte. Embora não esteja globalmente ameaçado, em algumas regiões suas populações diminuíram devido à caça e à fragmentação de habitat. >

5. Leopardo (Panthera pardus)

O leopardo mede entre 1,3 e 1,65 metros de comprimento e pesa de 30 a 90 quilos Crédito: Imagem: Henk Bogaard | Shutterstock

O leopardo é encontrado em diversas regiões da África e da Ásia, adaptando-se a uma variedade de habitats, desde florestas densas até savanas e montanhas. Mede entre 1,3 e 1,65 metros de comprimento e pesa de 30 a 90 quilos. Sua pelagem é amarela com manchas pretas em forma de rosetas. >

Conhecido por sua força e agilidade, é capaz de carregar presas maiores que ele para o alto das árvores, protegendo-as de outros predadores. É um caçador solitário e oportunista, alimentando-se de uma ampla gama de animais. As populações de leopardos estão em declínio devido à caça furtiva e à perda de habitat. >

6. Guepardo (Acinonyx jubatus)

O guepardo pesa entre 21 e 72 quilos e mede 1,5 metros de comprimento Crédito: Imagem: PACO COMO | Shutterstock

O guepardo, também chamado de chita, é conhecido como o animal terrestre mais rápido , capaz de atingir velocidades de até 100 km/h em curtas distâncias. Ele habita principalmente as savanas africanas e algumas regiões do Irã. Seu corpo é magro e aerodinâmico, com um peso que varia entre 21 e 72 quilos e um comprimento de 1,5 metros, sem contar a cauda. >

Diferentemente de outros grandes felinos, o guepardo não possui garras completamente retráteis, o que melhora sua tração no solo e o auxilia durante suas perseguições. Sua alimentação consiste principalmente em antílopes, gazelas e pequenos mamíferos. No entanto, enfrenta sérias ameaças, como a perda de habitat e a caça ilegal. >

7. Tigre-de-bengala (Panthera tigris tigris)

O tigre-de-bengala pode pesar até 220 quilos e medir mais de 3 metros de comprimento Crédito: Imagem: RAFAELLO JOB | Shutterstock

O tigre-de-bengala é uma das subespécies mais conhecidas dos tigres e vive predominantemente na Índia, Bangladesh, Nepal e Butão. Pode pesar até 220 quilos e medir mais de 3 metros de comprimento, incluindo a cauda. Sua pelagem alaranjada, com listras pretas bem definidas, proporciona uma excelente camuflagem em meio à vegetação densa. >

Esse animal é um caçador solitário, preferindo emboscar veados, javalis e búfalos. Graças à sua força muscular, é capaz de carregar presas pesadas por longas distâncias. Atualmente, enfrenta ameaças sérias, incluindo a destruição de seu habitat e a caça clandestina, sendo considerado uma espécie em risco de extinção. >

8. Tigre-de-sumatra (Panthera tigris sumatrae)

O tigre-de-sumatra pesa entre 100 e 140 quilos e mede cerca de 2,5 metros de comprimento Crédito: Imagem: slowmotiongli | Shutterstock

Menor entre as subespécies de tigres, o tigre-de-sumatra é endêmico da ilha de Sumatra, na Indonésia. Ele pesa entre 100 e 140 quilos e mede cerca de 2,5 metros de comprimento. Sua pelagem é mais escura do que a de outros tigres, com listras mais densas e grossas, o que o ajuda a se camuflar melhor nas florestas tropicais densas em que vive. >