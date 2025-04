variedades

8 raças de cachorros mais saudáveis

Alguns cães se destacam pela resistência física, longevidade e menor predisposição a doenças genéticas

Publicado em 28 de abril de 2025 às 11:09

Além dos fatores externos, a genética também influencia a saúde dos cachorros Crédito: Imagem: otsphoto | Shutterstock

A saúde de um cachorro depende de diversos fatores: alimentação de qualidade, vacinação em dia, visitas regulares ao veterinário, higiene, exercícios físicos e muita atenção do tutor. Todos esses cuidados são fundamentais para garantir que o animal tenha uma vida longa, ativa e feliz. No entanto, além desses fatores externos, a genética também influencia bastante na saúde dos cães. >

Algumas raças são naturalmente mais saudáveis devido à sua origem, características físicas e ao histórico de criação que priorizou a resistência e a funcionalidade, e não apenas a aparência. Esses cães costumam apresentar menos problemas hereditários, vivem mais e têm menor propensão a desenvolver doenças comuns em outros cachorros. Mas, ainda assim, precisam de cuidados constantes para manter o bem-estar ao longo dos anos. >

Abaixo, confira algumas raças de cachorros mais saudáveis! >

1. Basenji

O basenji é uma das raças mais antigas do mundo Crédito: Imagem: Olha Didenko | Shutterstock

Originário da África Central, o basenji é uma das raças mais antigas do mundo e era utilizado por tribos locais para caça. É um cão de porte pequeno a médio, com pelagem curta e lisa, geralmente em tons de castanho, preto e branco. Uma das características mais marcantes é que ele não late, mas emite sons únicos e agudos. Por ter sido pouco modificado ao longo do tempo, apresenta baixa incidência de doenças hereditárias, sendo muito resistente e com expectativa de vida que pode ultrapassar 14 anos. >

2. Border collie

O border collie tem uma estrutura física atlética e saudável Crédito: Imagem: Arnold.Petersen | Shutterstock

O border collie surgiu na fronteira entre a Escócia e a Inglaterra, sendo desenvolvido como cão pastor para trabalhar com ovelhas. É de porte médio, com pelagem densa que pode ser curta ou longa, geralmente em combinação de preto e branco. É conhecido por sua inteligência, obediência e necessidade de atividade constante. Ele tem uma estrutura física atlética e saudável, e quando estimulado corretamente, é pouco propenso a doenças. Vive, em média, de 12 a 15 anos, mantendo uma boa disposição até a velhice. >

3. Boiadeiro australiano

O boiadeiro australiano é geneticamente forte e com baixa incidência de doenças Crédito: Imagem: Tanya Consaul Photog | Shutterstock

Criado na Austrália para conduzir gado em longas distâncias sob sol intenso, o boiadeiro australiano é resistente, forte e extremamente trabalhador. Tem porte médio, pelagem curta e densa, com coloração azulada ou avermelhada salpicada. É um cão ativo, leal, atento e muito inteligente, que precisa de atividades físicas diárias. Devido à sua seleção voltada para o trabalho, é geneticamente forte, com baixa incidência de doenças. Pode viver de 13 a 16 anos, sendo um dos cães de porte médio com maior longevidade. >

4. Shiba inu

O shiba inu tem uma saúde robusta e pode viver de 12 a 16 anos Crédito: Imagem: OlesyaNickolaeva | Shutterstock

O shiba inu é uma raça japonesa milenar, originalmente criada para caçar pequenos animais. É um cão de porte pequeno, com pelagem dupla, orelhas eretas e cauda enrolada. Sua aparência lembra uma raposa, e seu comportamento é independente e territorialista. É conhecido por sua saúde robusta e por raramente desenvolver doenças hereditárias. Com boa alimentação, passeios regulares e ambiente estável, pode viver de 12 a 16 anos com ótima qualidade de vida. >

5. Fox terrier de pelo liso

O fox terrier de pelo liso é conhecido por ser enérgico e com poucas doenças genéticas registradas Crédito: Imagem: Catherine Utorova | Shutterstock

De origem britânica, o fox terrier de pelo liso foi desenvolvido para caçar raposas e outros animais em tocas. É um cão pequeno, musculoso, com pelagem curta e fácil de manter, geralmente branca com manchas pretas ou castanhas. É alegre, esperto, enérgico e precisa de estímulo físico e mental para se manter equilibrado. Sua linhagem é conhecida por ser muito saudável, com poucas doenças genéticas registradas. Pode viver de 13 a 15 anos com vitalidade. >

6. Pastor belga malinois

O pastor belga malinois é um cão resistente e com longa expectativa de vida Crédito: Imagem: Victoria Antonova | Shutterstock

O malinois é uma das quatro variedades do pastor belga e se destaca pelo desempenho físico e agilidade. É muito utilizado em trabalhos policiais e de resgate. Possui porte médio a grande, pelagem curta e coloração fulvo com máscara preta. É um cão protetor, leal, extremamente inteligente e com grande necessidade de exercícios. Sua estrutura corporal bem proporcional e o histórico de seleção para o trabalho fazem dele um dos cães mais resistentes e longevos, com expectativa de vida entre 12 e 14 anos. >

7. Galgo inglês

O galgo inglês se adapta bem aos ambientes e é pouco propenso a doenças genéticas Crédito: Imagem: BIGANDT.COM | Shutterstock

Com origem no Egito Antigo e desenvolvimento moderno na Inglaterra, o galgo inglês é conhecido pela velocidade e elegância. Tem corpo magro, musculoso, pelagem curta e temperamento calmo e afetuoso, apesar de ser um cão de corrida. Ele adora descansar e se adapta bem a ambientes tranquilos. É pouco propenso a doenças genéticas, tem boa saúde geral e vive, em média, de 12 a 14 anos. >

8. Poodle

O poodle é extremamente inteligente e, com os devidos cuidados, pode viver até 16 anos Crédito: Imagem: OLESYA BOLTENKOVA | Shutterstock