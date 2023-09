Veja as roupas certas para driblar o calorão

Escolher peça de algodão e linho podem fazer uma diferença e tanto nos dias mais quentes. Crédito: Helenildo Amaral

A primavera que acabou de chegar e o verão que virá prometem temperaturas altas, assim já alertam os meteorologistas. E para enfrentar essa onda calorenta e mantendo o estilo com conforto, nada melhor do que investir em peças de tecidos com fibras naturais como linho e algodão. Leveza é fundamental!



Além disso, comprimentos mais curtos e modelagem amplas ajudam bastante. O shortinho e os tops são as peças preferidas, mas também é possível variar com a bermuda, que surge como a grande aposta fashion das próximas estações. O branco desponta como a cor reinante, por refletir a luz, porém, vale apostar nos tons vibrantes, nas estampas listradas e de folhagens, assim como em elementos artesanais, como o bordado, para dar aquele toque de autenticidade nas peças.

Tudo isso para dizer que com poucos itens dá para montar looks incríveis e passar bem por esse calor que está por vir. Vem se inspirar com nossas produções!

Camisa branca de linho é um clássico indispensável para a temporada mais quente do ano, basta um top e um short para combinar. Para dar bossa escolhemos em cores fortes para fazer um color blocking.

O queridinho do verão faz conjunto com a saia, tudo com a mesma estampa tropical. Assim não tem erro. Brinco laranja e a sandália bicolor injetam mais bossa no visu.

Bermuda estilo surfista em alfaiataria promete ser um hit, escolhemos uma em linho, com listras e bordado para fazer par com o blazer também listrado, super leve e sem forro. O top metalizado de crochê acende a produção, assim como a argola dourada.